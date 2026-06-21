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Политика

Зеленский раскрыл мотивы президента Польши, лишившего его ордена

Зеленский связал лишение его ордена со внутренней борьбой в Польше
Piroschka van de Wouw/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН связал лишение его польского ордена со внутренней борьбой в соседней республике.

По мнению главы государства, президент Польши Кароль Навроцкий пытается зарабатывать очки на антиукраинских настроениях. Эта тактика напомнила Зеленскому действия экс-премьера Венгрии Виктора Орбана.

«На ненависти нельзя зарабатывать политические дивиденды, потому что в перспективе это приведет к плохим отношениям между народами», — сказал глава Украины.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда Навроцкий лишил украинского коллегу высшей награды республики — ордена Белого орла. Президент Польши пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В польском правительстве заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих орденов Белого орла. Украинский коллега вернул Навроцкому свою награду по почте.

Ранее в Госдуме объяснили лишение Зеленского высшей госнаграды Польши.

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