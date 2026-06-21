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Политика

В США опровергли уход делегации Ирана с переговоров в Швейцарии

Axios: делегация Ирана не уезжала, переговоры с США продолжаются
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Делегация Ирана не покидала место переговоров со США в Швейцарии, написал в соцсети X журналист американского новостного издания Axios Барак Равид.

Его источник из числа дипломатов, участвующих во встрече, заявил, что представители Исламской Республики не уезжали, а переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются.

До этого американский президент призвал Иран немедленно заставить свои «подконтрольные высокооплачиваемые силы» в Ливане (скорее всего, имеется в виду шиитское движение «Хезболла». — «Газета.Ru») прекратить создавать проблемы. В противном случае лидер США пригрозил «очень сильно ударить» по Ирану.

Пост политик опубликовал во время технических переговоров США и Ирана в Швейцарии, где стороны обсуждали детали временного меморандума о взаимопонимании. После этого СМИ сообщили, что делегация Исламской Республики из протеста против угроз американского лидера покинула место переговоров. Однако вскоре выяснилось, что, хотя ее представители «вернулись в гостиницу», контакты сторон продолжаются в неофициальном формате через посредников.

Ранее глава делегации Ирана ответил на угрозы США.

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