Вице-спикер парламента Словакии обратился к Фицо по поводу Зеленского

Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко призвал премьер-министра республики Роберта Фицо отказаться от переговоров с Владимиром Зеленским из-за героизации бандеровцев на Украине. Об этом сообщает Tasr.

Данко сослался на отношение президента Польши Кароля Навроцкого, который послал украинской стороне четкий сигнал о том, что героизация лиц, которые связаны с нападениями на польское население, недопустима.

По мнению вице-спикера, Польша может гордиться таким президентом, а Словакии следует занять столь же принципиальную позицию по этому вопросу.

До этого Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Причиной стало присвоения бригаде ВСУ имени «героев УПА» (организация запрещена в России). Украинский лидер вернул свой орден по почте, при этом отметив, что этой же наградой в истории были награждены Екатерина II, Бенито Муссолини и Герхард Шредер.

Ранее президент Польши объяснил, почему лишил Зеленского ордена.