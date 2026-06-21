Экс-премьер Польши о возвращении орденов: пусть украинцы вернут МиГи, танки и оружие

Экс-премьер Польши Лешек Миллер призвал Украину вернуть Варшаве оружие и танки вместо орденов. Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat News.

«Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли?» — сказал он.

На этой неделе президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Причиной стало присвоения бригаде ВСУ имени «героев УПА» (организация запрещена в России). Украинский лидер вернул свой орден по почте, при этом отметив, что этой же наградой в истории были награждены Екатерина II, Бенито Муссолини и Герхард Шредер.

В знак солидарности три украинских экс-президента — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко — отказались от высших польских наград, вернув их Варшаве. Этому примеру последовали и другие высокопоставленные украинские представители, в том числе министр иностранных дел Андрей Сибига.

Ранее президент Польши объяснил, почему лишил Зеленского ордена.