«К черту поляков»: стало известно об отношении Зеленского к Польше

Президент Украины Владимир Зеленский в личных беседах отправлял Польшу и ее граждан «к черту». Об этом сообщила на YouTube-канале Kanał Zero журналист польского телевидения Арлета Бойке со ссылкой на источники в окружении украинского лидера.

По ее словам, когда президенту Украины указывали на то, что присвоение подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА) раздражает поляков, он отвечал: «К черту Польшу и поляков».

В конце мая Зеленский присвоил одной из бригад ВСУ наименование «героев УПА». Организация известна массовыми расправами над евреями, русскими, поляками и представителями других национальностей.

После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. В решении он подчеркнул, что орден является символом высшего доверия и благодарности польской нации, но Зеленский не отказался от героизации членов УПА, поэтому награда была отозвана.

Решение Навроцкого вызвало критику в Киеве. В знак солидарности с Зеленским украинские дипломаты и глава офиса президента отказались от своих польских наград. В России в ответ на это предложили Зеленскому носить вместо ордена Белого Орла награду нацистской Германии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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