Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Глава МИД Турции рассказал о планах Израиля подорвать переговоры США и Ирана

Фидан: Израиль ждет возможности подорвать переговоры США и Ирана
Dilara Senkaya/Reuters

Израиль ждет случая, чтобы подорвать переговорный процесс США и Ирана. Об этом агентству Anadolu заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Он отметил, что турецкая сторона обсуждала по телефону вопрос переговоров со cпецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Фидан предположил, что будет непросто сразу урегулировать все детали и технические аспекты сделки, а время от времени могут возникать тупиковые ситуации.

«И, конечно же, всегда есть Израиль, который поджидает подходящего момента, чтобы подорвать ситуацию при первой же возможности», — считает глава МИД Турции.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, но была отложена на два дня из-за новых ударов Израиля по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

Ранее Вэнс заявил о «значительном прогрессе» на переговорах с Ираном.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как рабочие отвоевали 8-часовой день и удастся ли сократить его еще больше — в России и за рубежом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!