Вэнс заявил о «значительном прогрессе» на переговорах с Ираном

Вэнс: на переговорах с Ираном есть прогресс, но все разногласия решены не будут

Переговоры США и Ирана в Швейцарии носят технический характер и вряд ли решат все разногласия, сообщил американский американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Его слова приводит CNN.

По словам чиновника, встреча в Швейцарии впервые в истории позволит командам двух стран сесть вместе и разобраться, что важнее всего для каждой из сторон. Урегулирование этих вопросов обеспечит лучшее будущее.

«Лишь за последние несколько часов мы уже добились значительного прогресса. Я ожидаю, что в ближайшие часы мы добьемся еще большего прогресса», — сказал вице-президент.

Он подчеркнул, что США за последние месяцы сделали для прекращения конфликта в Ливане больше других правительств мира и намерены продолжить работу в этом направлении.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, но была отложена на два дня из-за новых ударов Израиля по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

Ранее Иран объявил о новой блокировке Ормуза, а США это опровергли.