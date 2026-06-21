В ЛДПР предложили ввести выплаты «детям ВОВ»

ЛДПР выступила с инициативой ввести понятие «дети войны» и начать выплачивать надбавки к их пенсии. Мера предполагает выплаты в размере не менее половины от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России. Пояснительная записка к законопроекту есть у «Газеты.Ru».

«Великая Отечественная война стала величайшей трагедией в истории нашей страны. Но среди тех, кто мужественно перенес это страшное время, есть одна особая категория, о которой мы упоминаем реже всего — это дети. Те, кто родился в период с 22 июня 1927 года по 9 мая 1945 года и разделил тяготы жизни на оккупированных территориях. Они не принимали участия в боях, но война прошла через их судьбы так же беспощадно и жестоко, как через судьбы солдат на передовой линии фронта», — заявил лидер партии Леонид Слуцкий «Газете.Ru».

Как отметил лидер ЛДПР, сегодня возраст «детей войны» превышает 80 лет, их здоровье серьезно подорвано суровым и голодным детством, многие вынуждены жить в условиях финансовой нужды. При этом государство до сих пор официально не признало их самостоятельной льготной категорией.

«Они лишены специальных регулярных выплат, хотя в действительности вынесли не меньше страшных испытаний», — подчеркнул парламентарий.

Поэтому ЛДПР, по словам Слуцкого, предлагает ввести «достойную, ощутимую» надбавку к пенсии этой категории граждан. Он подчеркнул, что это необходимо сделать «без бюрократических испытаний, бесконечных очередей и унизительного сбора многочисленных документов», поскольку законопроектом предусмотрен упрощенный порядок назначения выплаты, включая возможность ее предоставления без заявления гражданина при наличии необходимых сведений в государственных информационных системах.

Мера подразумевает, что размер дополнительной выплаты, назначаемой этим гражданам, должен составлять не менее 50% от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.

В 2026 году величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации установлена на уровне 16 288 руб., таким образом, размер дополнительной выплаты составит 8144 руб.

До этого Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений. По его данным, почти 600 тысяч пенсионеров и граждан предпенсионного возраста в 2025 году получили единовременную выплату пенсионных накоплений в России.

Ранее россиянам назвали размер минимальной пенсии мужчин-курьеров.