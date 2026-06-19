Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений

Почти 600 тысяч пенсионеров и граждан предпенсионного возраста в 2025 году получили единовременную выплату пенсионных накоплений в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

В публикации отмечается, что в прошлом году фонд назначил 719,7 тысячи выплат. Из них 592,6 тыс. пришлись на единовременную выплату.

До этого директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова рассказала, что никогда не работавшие официально россияне будут получать только социальную пенсию.

Также профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что на пенсию в 500 тыс. руб. в России могут рассчитывать только космонавты и летчики-испытатели. Эксперт пояснил, что размер выплаты зависит от оклада и составляет от 55% до 85% денежного содержания по должности. Выплата достигает значительных сумм, когда все показатели складываются.

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