Стало известно, о чем договорились США и Иран в Швейцарии

Иран и США в Швейцарии показали желание добросовестно вести переговоры, сообщил агентству QNA советник министра иностранных дел Катара (страна была посредником на этих переговорах) Маджид аль-Ансари.

В ведомстве заявили, что Тегеран и Вашингтон создали группы, которые будут контролировать выполнение подписанного ими меморандума. Кроме того, стороны сформировали технические команды, которые согласуют условия окончательного мирного соглашения.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, однако за несколько часов до нее Израиль нанес новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

А перед этим премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не собирается выводить войска с занимаемых ими южных приграничных районов Ливана, чтобы сохранить «зону безопасности». В результате Иран отказался проводить назначенную встречу с США, однако она состоялась спустя два дня.

Ранее Иран объявил о новой блокировке Ормуза, а США это опровергли.