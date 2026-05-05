«Народный фронт» запустил патриотическую акцию «Огонь памяти»

«Народный фронт» запустил ежегодную патриотическую акцию «Огонь памяти». Мероприятие стартовало в канун Дня Победы у стен Кремля в Александровском саду, сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что частицы Вечного огня передут ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в другие страны.

Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов сообщил, что огонь доставят в 71 регион и 14 стран мира.

«Это не просто дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам. В этот день мы снова становимся рядом и понимаем, какую огромную цену заплатили за то, чтобы несколько поколений жили под мирным небом. С этой памятью мы поедем и в наши новые регионы – к ребятам на передовую. В Китае будем передавать «Огонь памяти» через мост на Амуре, который соединяет Россию и Китай, в Благовещенске и Хэйхэ», — сказал он.

В ходе акции представители «Народного фронта», участники «Команды Путина», общественные деятели, военные корреспонденты, артисты и спортсмены собрались у Могилы Неизвестного солдата. Отмечается, что частицы Вечного огня перенесли в специальные лампы. Проведение церемонии обеспечили Военная комендатура Москвы и МОСГАЗ, специалисты которого разработали оборудование для безопасной транспортировки пламени.

Из Москвы огонь отправили в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Доставка прошла при участии «Российских железных дорог». Частицы огня направили в Санкт-Петербург, Минск, Тулу, Смоленск, Нижний Новгород, Мурманск, Новороссийск, Волгоград, Петрозаводск. В Крым огонь доставили отдельным железнодорожным маршрутом. Торжественная передача состоялась на Белорусском вокзале, первым поездом акции стал международный рейс «Ласточка» Москва – Минск.

В новых регионах от пламени, взятого у Кремлевской стены, зажгут огни мемориалов, где они ранее отсутствовали. Частицы Вечного огня доставят военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Кроме того, авиакомпания «Аэрофлот» в очередной раз обеспечила безвозмездную перевозку частиц огня самолетами в регионы России и страны мира.