Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В России раскрыли, откуда ВСУ могли атаковать Керченский полуостров

Капитан Дандыкин: ВСУ могли атаковать Керченский полуостров с морских судов
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Керченский полуостров дронами с морских судов. Об этом News.ru заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, «скорее всего, дроны заходили с моря». Эксперт допустил, что их могли запустить с проходящих судов.

«Ведь они зерно везут, еще что-то. Ребята у нас сбивают дроны над морем. Мы, конечно, сейчас стали гораздо интенсивнее работать и по причалам и складам в Одессе, по портам побережья», — сказал Дандыкин.

Утром 21 июня беспилотники атаковали паром на Керченской переправе в Крыму. Два человека пострадали, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью. В результате атаки также произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка, еще в двух муниципалитетах края зафиксировано падение обломков беспилотников на территории частных домовладений.

Ранее в Крыму прокомментировали угрозы Украины превратить полуостров в остров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 21 июня. Плата за проход по Ормузу в пользу США, рост зарплат у врачей и «атака инопланетян» в Бразилии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!