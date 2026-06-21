В России раскрыли, откуда ВСУ могли атаковать Керченский полуостров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Керченский полуостров дронами с морских судов. Об этом News.ru заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, «скорее всего, дроны заходили с моря». Эксперт допустил, что их могли запустить с проходящих судов.

«Ведь они зерно везут, еще что-то. Ребята у нас сбивают дроны над морем. Мы, конечно, сейчас стали гораздо интенсивнее работать и по причалам и складам в Одессе, по портам побережья», — сказал Дандыкин.

Утром 21 июня беспилотники атаковали паром на Керченской переправе в Крыму. Два человека пострадали, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью. В результате атаки также произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка, еще в двух муниципалитетах края зафиксировано падение обломков беспилотников на территории частных домовладений.

Ранее в Крыму прокомментировали угрозы Украины превратить полуостров в остров.