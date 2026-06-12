Путин наградил орденом Александра Невского первого зампреда ВС Давыдова

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского первого заместителя председателя Верховного суда РФ Владимира Давыдова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За вклад в укрепление и совершенствование правосудия, многолетнюю добросовестную работу в судебной системе РФ наградить орденом Александра Невского Давыдова Владимира Александровича», — говорится в указе.

Данным указом отмечены 26 служителей Фемиды из различных регионов страны. Орден Почета вручен председателю Северного флотского военного суда Андрею Басову и судье Верховного суда Людмиле Пчелинцевой. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени отмечены глава Арбитражного суда Херсонской области Александр Снегур и судья Верховного суда Сергей Сокерин. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены еще 22 судьи. Почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» присвоено двум представителям судейского корпуса: председателю Волгоградского областного суда Алексею Глухову и судье Верховного суда Алексею Шамову.

Владимир Давыдов с 1999 года работал судьей Верховного суда, а в ноябре 2008 года вошел в состав его президиума. С августа 2014 года он занимал пост заместителя председателя Верховного суда — председателя судебной коллегии по уголовным делам (переназначен в 2020 году). В марте текущего года Давыдов был назначен на должность первого заместителя председателя Верховного суда России.

Ранее Путин наградил Гладкова орденом Александра Невского.