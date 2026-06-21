Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Выстрел в голову»: экс-советник Кучмы оценил грубую выходку Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский оскорбил Навроцкого, отправив орден почтой
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский нанес личное оскорбление президенту Польши Каролю Навроцкому, учинив фарс с отправкой ордена Белого орла по почте. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Я просто не могу поверить, что Зеленский вместо того, чтобы извиниться, приходит на почту и кривляется на камеру с орденом этим. Это же просто как контрольный выстрел в голову, разом уничтожающий любую надежду на диалог с Польшей», — сказал он.

По словам эксперта, украинский лидер сделал из рядового конфликта сильнейший инструмент давления на Украину, и это станет большой проблемой для нее.

Также он выразил мнение, что Киеву «уже поздно» договариваться с Варшавой.

«Поляки нас просто бросят», — добавил Соскин.

19 июня Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В польском правительстве заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине уже раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса президента и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Зеленский вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский колоссально слабеет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Йога против болезней и тревоги: 7+ исследований, которые меняют взгляд на эту практику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!