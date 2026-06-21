«Выстрел в голову»: экс-советник Кучмы оценил грубую выходку Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский нанес личное оскорбление президенту Польши Каролю Навроцкому, учинив фарс с отправкой ордена Белого орла по почте. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Я просто не могу поверить, что Зеленский вместо того, чтобы извиниться, приходит на почту и кривляется на камеру с орденом этим. Это же просто как контрольный выстрел в голову, разом уничтожающий любую надежду на диалог с Польшей», — сказал он.

По словам эксперта, украинский лидер сделал из рядового конфликта сильнейший инструмент давления на Украину, и это станет большой проблемой для нее.

Также он выразил мнение, что Киеву «уже поздно» договариваться с Варшавой.

«Поляки нас просто бросят», — добавил Соскин.

19 июня Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В польском правительстве заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине уже раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса президента и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Зеленский вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский колоссально слабеет.