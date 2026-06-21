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Политика

Посол назвал условия, при которых Россия готова сотрудничать с Молдавией

Посол Озеров: РФ готова сотрудничать с Молдавией, если она сохранит нейтралитет
Алексей Даничев/РИА Новости

Россия готова сотрудничать с Молдавией, если республика сохранит политический нейтралитет и будет соблюдать правовые нормы. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в стране Олег Озеров.

«Россия открыта к тому, чтобы выработать нормальные правила. Но здесь мы же видим, что Молдавия сама предпринимает действия, которые делают невозможными наше содружество на тех принципах, на которых оно было основано последние 30 лет», — сказал дипломат.

Озеров добавил, что между Россией и Молдавией возможно реализация любых проектов. Однако для этого нужно понимание, что правовая основа в рамках двусторонних отношений сохранится, уточнил посол.

3 июня Озеров заявил, что власти Молдавии ведут дело к полному прекращению экономических отношений с Россией. По его словам, в настоящее время максимально осложнено взаимодействие в экономической сфере между двумя странами. В первую очередь это связано с позицией Кишинева, который взял курс на евроинтеграцию, пояснил дипломат.

Ранее экс-президент Молдавии оценил потери республики из-за разрыва контактов с Россией.

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