Посол назвал условия, при которых Россия готова сотрудничать с Молдавией

Россия готова сотрудничать с Молдавией, если республика сохранит политический нейтралитет и будет соблюдать правовые нормы. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в стране Олег Озеров.

«Россия открыта к тому, чтобы выработать нормальные правила. Но здесь мы же видим, что Молдавия сама предпринимает действия, которые делают невозможными наше содружество на тех принципах, на которых оно было основано последние 30 лет», — сказал дипломат.

Озеров добавил, что между Россией и Молдавией возможно реализация любых проектов. Однако для этого нужно понимание, что правовая основа в рамках двусторонних отношений сохранится, уточнил посол.

3 июня Озеров заявил, что власти Молдавии ведут дело к полному прекращению экономических отношений с Россией. По его словам, в настоящее время максимально осложнено взаимодействие в экономической сфере между двумя странами. В первую очередь это связано с позицией Кишинева, который взял курс на евроинтеграцию, пояснил дипломат.

Ранее экс-президент Молдавии оценил потери республики из-за разрыва контактов с Россией.