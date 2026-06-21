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Политика

В Германии заявили о расколе из-за Украины и Великой Отечественной войны

Spiegel: общество в Германии разделено по линии границы ФРГ и ГДР
Markus Schreiber/AP

В Германии общество разделено по линии границы бывших ГДР и ФРГ из-за отношения к Великой Отечественной войне и конфликту на Украине. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

«В Германии линии конфликта частично проходят вдоль бывшей внутринемецкой границы. Это тоже имеет исторические причины», — говорится в статье.

В публикации сказано, различия, которые были между ГДР и ФРГ, по-прежнему очевидны, например, в дебатах о поставках оружия Украине.

«Шрамы той войны, начавшейся 85 лет назад, до сих пор живы в памяти немцев. И на земле», — отмечается в материале.

Издание обратило внимание на опрос, который в прошлом году был проведен в Германии. Согласно этому исследованию, 41% респондентов в землях бывшей ГДР выступали за сокращение военной поддержки Киева, тогда как в Западной Германии такую позицию занимали лишь 24% опрошенных.

20 июня российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал обложку последнего номера журнала Der Spiegel, который вышел под заголовком «Наша война против России». Он отметил, что название номера «намеренно двусмысленное», а Германия «хочет реванша» и готова «продолжить дело Гитлера».

Ранее в МИД РФ заявили, что диалог между Россией и Германией находится «ниже плинтуса».

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