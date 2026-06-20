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Политика

В Раде возмутились лишением Зеленского польского ордена

Спикер Рады Стефанчук: лишение Зеленского ордена — катастрофическая ошибка
Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал «катастрофической ошибкой» Польши лишение президента Украины Владимира Зеленского ордена «Белого орла». Об этом Стефанчук написал в соцсети X.

«Хочу сказать лично президенту Навроцкому, — вы допустили катастрофическую ошибку, которая будет иметь далеко идущие негативные последствия для украинско-польского партнерства. Ваше решение было сознательным, спланированным и вредным. <…> Если близорукие внутриполитические игры для кого-то важнее единства перед лицом общего врага — это останется исключительно на их совести. История вам этого не забудет и не простит», — сказал председатель Рады.

Стефанчук отметил, что украинский народ якобы «не ковыряется в прошлом», но при этом назвал «украинскими героями» солдатов УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России), которые устраивали расправы над русскими, поляками и евреями во время Второй мировой войны.

Спикер Рады подчеркнул, что народы Украины и Польше «перейдут и через это», так как у них «сложное прошлое, но прекрасное будущее».

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за того, что президент Украины присвоил одному из подразделений ВСУ название в честь деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России).

Премьер-министр Польши отметил, что конфликт между Варшавой и Киевом «шокирует» союзников двух стран и якобы «радует» президента России Владимира Путина. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отказался от польского Командорского креста, а глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) — от ордена «За заслуги перед Польшей».

Ранее экс-премьер Польши похвалил Навроцкого за лишение Зеленского ордена Белого орла.

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