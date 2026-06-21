Делегация Ирана прибыла в Швейцарию

Иранская делегация приехала в Швейцарию, написал в соцсети X МИД конфедерации.

Во внешнеполитическом ведомстве приветствовали прибытие представителей Исламской Республики.

«Иранская делегация направляется в Бюргеншток в рамках выполнения меморандума о взаимопонимании, подписанного между Соединенными Штатами и Ираном», — говорится в посте.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию на переговоры с Исламской Республикой. Туда же вместе с высокопоставленной делегацией отправился премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, однако за несколько часов до нее Израиль нанес новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. А перед этим премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не собирается выводить войска с занимаемых ими южных приграничных районов Ливана, чтобы сохранить «зону безопасности». В результате Иран отказался проводить встречу с США.

Ранее Иран объявил о новой блокировке Ормуза, а США это опровергли.