Вэнс отправился на переговоры с Ираном

Вэнс вылетел из США в Швейцарию на переговоры с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию, где будет участвовать в переговорах с Ираном. Об этом в социальной сети X сообщил его пресс-секретарь Люк Шредер.

В свою очередь, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф вместе с высокопоставленной делегацией отправился из Исламабада в Швейцарию, чтобы принять участие в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, заявил в X его офис.

20 июня сообщалось о прибытии в Швейцарию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера для проведения переговоров с иранской стороной.

В этот же день министерство иностранных дел Пакистана официально анонсировало проведение технических переговоров между представителями США и Ирана 21 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В обсуждении примут участие представители Соединенных Штатов и Исламской Республики, а также посредники из Пакистана и Катара.

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