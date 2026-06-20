Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Нападение на ТЦ в КраснодареВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Вэнс отправился на переговоры с Ираном

Вэнс вылетел из США в Швейцарию на переговоры с Ираном
Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию, где будет участвовать в переговорах с Ираном. Об этом в социальной сети X сообщил его пресс-секретарь Люк Шредер.

В свою очередь, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф вместе с высокопоставленной делегацией отправился из Исламабада в Швейцарию, чтобы принять участие в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, заявил в X его офис.

20 июня сообщалось о прибытии в Швейцарию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера для проведения переговоров с иранской стороной.

В этот же день министерство иностранных дел Пакистана официально анонсировало проведение технических переговоров между представителями США и Ирана 21 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В обсуждении примут участие представители Соединенных Штатов и Исламской Республики, а также посредники из Пакистана и Катара.

Ранее в России объяснили, почему мир на Ближнем Востоке невозможен.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июня. Закрытие Ормузского пролива, нападение в ТЦ и лесные пожары из-за шелкопряда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!