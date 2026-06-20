Делегация США прилетела в Швейцарию на переговоры с Ираном

Вэнс: Уиткофф и Кушнер прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном. Об этом телеканалу Fox News рассказал вице-президент Джей Ди Вэнс.

Уиткофф и Кушнер уже несколько часов находятся в Швейцарии и занимаются техническими аспектами переговоров. Вэнс добавил, что может присоединиться к переговорам в ближайшие дни.

До этого в Белом доме заявили, что американская делегация во главе с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом была готова вылететь в Швейцарию, но «логистика» переговоров оказалась непредсказуемой.

18 июня США и Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны США и запуск нового раунда переговоров.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.