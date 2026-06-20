МИД Пакистана анонсировал переговоры между США и Ираном

МИД Пакистана: в Швейцарии пройдут технические переговоры между США и Ираном

Технические переговоры между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке пройдут 21 июня. Об этом в соцсети X сообщило министерство иностранных дел Пакистана.

«После подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании переговоры на техническом уровне пройдут в Бюргенштоке. В обсуждении примут участие представители США и Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара», — говорится в заявлении ведомства.

До этого сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном.

18 июня США и Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны США и запуск нового раунда переговоров.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.