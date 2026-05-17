Фицо назвал ошибку Орбана по Украине

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан допустил ошибку, заблокировав кредит Украине от Евросоюза на €90 млрд, заявил на встрече со студентами в городе Гандлове его словацкий коллега Роберт Фицо.

Политик отметил, что тоже был против предоставления Киеву этого кредита, как и Прага с Будапештом. При этом Фицо заявил, что не может блокировать выделение средств, если это решение было принято в соответствии с международным правом.

«В этом, по моему мнению, Виктор Орбан допустил ошибку. Нельзя блокировать то, что уже согласовано, что просто принято», — сказал премьер-министр Словакии.

Он добавил, что, несмотря на такой порядок, есть много «пространства для суверенной политики».

В конце апреля Европейский союз одобрил кредит для Украины и 20-й пакет санкций против России. Предоставление Киеву €90 млрд на 2026–2027 годы было утверждено на саммите ЕС в декабре 2025 года. Из этих средств €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Киева. Орбан не раз блокировал выделение этого кредита Украине из-за того, что Киев якобы препятствовал транзиту российской нефти через «Дружбу».

Ранее Орбана лишили $123,5 тыс. выходного пособия.