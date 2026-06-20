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Политика

В Швейцарии назвали «танцем яйца» споры лидеров ЕС о переговорах по Украине

Die Weltwoche сравнил споры ЕС о переговорах по Украине с «наркотическим бредом»
Geert Vanden Wijngaert/AP

Дискуссии о возможном посредничестве Евросоюза в урегулировании конфликта на Украине настолько оторваны от реальности, что сравнимы с «наркотическим бредом». Такую оценку дает крупный швейцарский журнал Die Weltwoche.

Автор статьи называет Германию, Францию и Великобританию «тремя неудачниками», не способными претендовать на роль посредников.

Кандидатура президента Финляндии Александра Стубба отвергается из-за того, что он недостаточно нейтрален — как и политика его страны в целом.

Глава евродипломатии Кая Каллас названа неподходящей на роль переговорщика из-за ее «ненависти к россиянам».

Die Weltwoche использует для описания европейской позиции в вопросе урегулирования конфликта на Украине идиоматическое выражение «танец яйца», обозначающее нерешительные, хаотичные, непоследовательные и бессмысленные действия.

Страны ЕС, по мнению издания, пытаются играть роль миротворцев, однако их попытки наталкиваются на внутренние противоречия и несогласованность позиций.

Альтернативную точку зрения сегодня высказал глава МИД Польши Радослав Сикорский: по его словам, в переговорах по Украине не имеют права участвовать страны, которые не граничат с ней и Россией.

Ранее стали известны условия завершения конфликта, которые обсуждают Украина и США.

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