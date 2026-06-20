Польша потребовала себе место за столом переговоров по Украине

Сикорский: у Польши больше других в ЕС прав на участие в переговорах по Украине

Польша требует места за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД страны Радослав Сикорский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По словам министра, страны Восточной Европы и Скандинавии, где проживает до 150 миллионов человек, находятся под более прямой угрозой с российской стороны, чем Германия.

«Мы — соседи и России, и Украины, а вы — нет», — подчеркнул министр, добавив, что Польша, через которую идут поставки оружия Киеву, берет на себя связанные с этим риски и заслуживает места за столом переговоров.

По его словам, Варшава предлагает использовать институты Евросоюза или создать «коалицию желающих» для представительства континента на переговорах.

На следующей неделе канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил глав Франции, Великобритании, Италии и Польши на встречу в формате E5 в Берлин для обсуждения итогов саммитов G7 и ЕС.

Сикорский заявлял, что ЕС вообще не вправе быть посредником в переговорах по Украине, поскольку, поставляя ей оружие, сам вовлечен в конфликт.

Ранее экс-премьер Польши призвал Украину согласиться на территориальные уступки.