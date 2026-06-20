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Политика

Премьер Пакистана примет участие в переговорах США и Ирана в Швейцарии

Премьер Пакистана Шариф примет участие в переговорах между США и Ираном 21 июня
Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф подтвердил свое участие в предстоящих переговорах США и Ирана, которые состоятся в Швейцарии 21 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский дипломатический источник.

«Премьер-министр Шехбаз Шариф и командующий армией Асим Мунир примут участие в технических переговорах между США и Ираном в Швейцарии 21 июня», — отметил собеседник агентства.

По его информации, подготовка к визиту находится на завершающей стадии, логистические приготовления находятся на уровне 70%.

20 июня сообщалось о прибытии в Швейцарию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского главы государства Джареда Кушнера для проведения переговоров с иранской стороной.

До этого министерство иностранных дел Пакистана официально анонсировало проведение технических переговоров между представителями США и Ирана 21 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В обсуждении примут участие представители США и Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара.

Ранее министр иностранных дел Ирана заявил о планах посетить Швейцарию для участия в переговорах с США.

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