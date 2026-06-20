Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Журналист сообщил, что глава МИД Ирана планирует отправиться на переговоры с США

Равид: Арагчи планирует в субботу отправиться в Швейцарию на переговоры с США
Iranian Presidency/Global Look Press

Глава иранского МИД Аббас Арагчи планирует 20 июня отправиться в Швейцарию, где должен состояться первый раунд переговоров между США и Ираном о потенциальной ядерной сделке. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

«Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует отправиться в Швейцарию в субботу... Источник отметил, что его планы все еще может измениться», — написал он.

По данным журналиста, иранский министр в пятницу заявил нескольким своим коллегам, что прекращение огня в Ливане является критически важным вопросом для Ирана и для переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Один из его источников заявил, что иранцы хотят увидеть, как прекращение огня вступит в силу, прежде чем отправиться в Швейцарию.

До этого Равид заявил, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф направляется на переговоры в Швейцарию, которые должны были состояться 19 июня.

Как сообщал Associated Press, Иран отказался от встречи из-за израильских ударов по Ливану.

Ранее президент США пригрозил Ирану из-за срыва встречи.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Увольнять стали реже, но россияне все равно выгорают. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!