Журналист сообщил, что глава МИД Ирана планирует отправиться на переговоры с США

Равид: Арагчи планирует в субботу отправиться в Швейцарию на переговоры с США

Глава иранского МИД Аббас Арагчи планирует 20 июня отправиться в Швейцарию, где должен состояться первый раунд переговоров между США и Ираном о потенциальной ядерной сделке. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

«Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует отправиться в Швейцарию в субботу... Источник отметил, что его планы все еще может измениться», — написал он.

По данным журналиста, иранский министр в пятницу заявил нескольким своим коллегам, что прекращение огня в Ливане является критически важным вопросом для Ирана и для переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Один из его источников заявил, что иранцы хотят увидеть, как прекращение огня вступит в силу, прежде чем отправиться в Швейцарию.

До этого Равид заявил, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф направляется на переговоры в Швейцарию, которые должны были состояться 19 июня.

Как сообщал Associated Press, Иран отказался от встречи из-за израильских ударов по Ливану.

Ранее президент США пригрозил Ирану из-за срыва встречи.