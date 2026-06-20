Украина начала возводить музей, посвященный Майдану и его участникам

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов сообщил в своем Telegram-канале о начале строительства музея «революции достоинства» и мемориального комплекса «героев небесной сотни».

Данные названия официально используются украинской стороной для обозначения госпереворота 2014 года и участников протестов на киевском Майдане.

»Украина начинает сооружение музея «революции достоинства» и мемориала «героев небесной сотни», — говорится в сообщении.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров представил свою оценку демографических изменений в стране за последние двенадцать лет. По его словам, численность населения страны за этот период сократилась с прежних 45 миллионов до примерно 20 миллионов человек. Экс-премьер объяснил такую динамику массовым выездом беженцев за рубеж, естественной убылью населения, а также переходом под контроль Российской Федерации Запорожской и Херсонской областей.

Ранее на Украине захотели вернуть прах Бандеры и Мазепы.