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Политика

Жене премьера Испании запретили покидать страну после обвинений в коррупции

Суд запретил жене премьера Испании покидать страну после обвинений в коррупции
Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суд принял решение начать разбирательство в отношении жены председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Согласовано начало слушаний по существу против обвиняемых», — говорится в постановлении суда.

В качестве мер пресечения судья постановил изъять у Гомес паспорт и запретить ей покидать территорию страны.

В апреле Гомес предъявили обвинения в злоупотреблении влиянием и взяточничестве после уголовного расследования. Правительство Испании неоднократно отрицало любые нарушения со стороны Гомес.

Обвинения связаны с деятельностью Гомес в Мадридском университете Комплутенсе. Следствие считает, что Гомес использовала должность профессора университета как формальное прикрытие для получения и присвоения средств. Помимо Гомес обвинения были предъявлены ее помощнице Кристине Альварес и бизнесмену Карлосу Баррабесу.

Ранее премьер Испании ответил на критику со стороны Маска и Дурова.

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