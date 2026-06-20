Жене премьера Испании запретили покидать страну после обвинений в коррупции

Суд запретил жене премьера Испании покидать страну после обвинений в коррупции

Суд принял решение начать разбирательство в отношении жены председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Согласовано начало слушаний по существу против обвиняемых», — говорится в постановлении суда.

В качестве мер пресечения судья постановил изъять у Гомес паспорт и запретить ей покидать территорию страны.

В апреле Гомес предъявили обвинения в злоупотреблении влиянием и взяточничестве после уголовного расследования. Правительство Испании неоднократно отрицало любые нарушения со стороны Гомес.

Обвинения связаны с деятельностью Гомес в Мадридском университете Комплутенсе. Следствие считает, что Гомес использовала должность профессора университета как формальное прикрытие для получения и присвоения средств. Помимо Гомес обвинения были предъявлены ее помощнице Кристине Альварес и бизнесмену Карлосу Баррабесу.

Ранее премьер Испании ответил на критику со стороны Маска и Дурова.