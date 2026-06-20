Медведев назвал сторону, заинтересованную в войне на Ближнем Востоке

Израиль не получил полного разгрома иранского политического режима и поэтому будет мстить. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс».

«Третий участник, Израиль, обижен в своих ожиданиях полного разгрома политического режима Ирана, а значит, будет мстить. И никакой Трамп ему не указ», — заявил политик.

В своей публикации Медведев указал, что сделка между Ираном и США показала: Тегеран не проиграл в этом конфликте. Израиль, по его мнению, недоволен и продолжит противостояние с Ираном. Зампред Совбеза подчеркнул, что вся политика израильского премьера Биньямина Нетаньяху строится на войне, поэтому он не станет ее прекращать.

18 июня США и Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании. Издание Al Arabiya писало, что оно предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, отказ Ирана от производства ядерного оружия, снятие американских санкций с Ирана и разработку финального соглашения в течение 60 дней.

Ранее Медведев назвал Ормузский пролив «персидским ядерным оружием».