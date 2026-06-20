Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Медведев назвал Ормузский пролив «персидским ядерным оружием»

Медведев: Ормузский пролив превратился в ядерное оружие Ирана
Екатерина Штукина/РИА Новости

Ормузский пролив в ходе ближневосточного конфликта превратился в «персидское ядерное оружие». Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс».

«Мира ждать опрометчиво, а Ормузский пролив реально превратился в персидский nuke, о чем я написал еще 8 апреля. И его будут использовать», — написал он.

В своей публикации политик указал, что сделка между Ираном и США показала: Тегеран не проиграл в этом конфликте. Израиль, по его мнению, недоволен и продолжит противостояние с Ираном. Медведев подчеркнул, что вся политика израильского премьера Биньямина Нетаньяху строится на войне, поэтому он не станет ее прекращать.

18 июня США и Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании. Издание Al Arabiya писало, что оно предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, отказ Ирана от производства ядерного оружия, снятие американских санкций с Ирана и разработку финального соглашения в течение 60 дней.

Ранее сообщалось, что суда начали пересекать Ормуз после достижения предварительного соглашения США и Ирана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 20 июня. Арабский язык в школах, сроки отключений горячей воды и обман безработных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!