Медведев назвал Ормузский пролив «персидским ядерным оружием»

Ормузский пролив в ходе ближневосточного конфликта превратился в «персидское ядерное оружие». Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс».

«Мира ждать опрометчиво, а Ормузский пролив реально превратился в персидский nuke, о чем я написал еще 8 апреля. И его будут использовать», — написал он.

В своей публикации политик указал, что сделка между Ираном и США показала: Тегеран не проиграл в этом конфликте. Израиль, по его мнению, недоволен и продолжит противостояние с Ираном. Медведев подчеркнул, что вся политика израильского премьера Биньямина Нетаньяху строится на войне, поэтому он не станет ее прекращать.

18 июня США и Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании. Издание Al Arabiya писало, что оно предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, отказ Ирана от производства ядерного оружия, снятие американских санкций с Ирана и разработку финального соглашения в течение 60 дней.

Ранее сообщалось, что суда начали пересекать Ормуз после достижения предварительного соглашения США и Ирана.