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Политика

На Западе назвали причину желания ЕС воевать с Россией

Политолог Крайнер: лидерам ЕС нужна война с Россией, чтобы остаться у власти
РИА Новости

Лидерам ведущих стран Европейского союза нужна война с Россией, чтобы продолжать оставаться у власти. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Glenn Diesen политолог Алекс Крайнер.

По его словам, европейские политики осознают, что они теряют легитимность в своих странах. Если бы они могли поддерживать конфликт с Россией, при этом не важно, одержат они победу или нет, это решило бы все проблемы, предположил эксперт.

Руководители Евросоюза стремятся поднимать градус эскалации до предела, чтобы отвлечь население от внутренних проблем, а потом списать все на якобы необходимость борьбы с Россией. Они подстрекают третью мировую войну, добавил Крайнер.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия доведет специальную военную операцию до логического завершения и достижения поставленных целей.

На прошлой неделе Путин в телефонном разговоре с американским коллегой предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.

Ранее Зеленский назвал крайний срок по переговорам с Россией.

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