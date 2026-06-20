Экс-премьер Польши похвалил Навроцкого за лишение Зеленского ордена Белого орла

Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого орла во всех отношениях обосновано. Об этом в соцсети X написал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

«Решение президента Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла во всех отношениях обосновано. Нельзя ожидать уважения к польской исторической памяти, когда происходит прославление формирований, ответственных за преступления против поляков. Государство, уважающее свою историю, должно быть в таких вопросах недвусмысленным и последовательным. Решение Навроцкого показывает, что достоинство Польши не подлежит обсуждению», — отметил Миллер.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей госнаграды страны — ордена Белого Орла — за то, что украинский президент присвоил одному из подразделений ВСУ название «Имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России).

После решения глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от польского Командорского креста. При этом газета Wiadomości писала, что премьер-министр Польши Дональд Туск может добиться того, чтобы орден Белого орла остался у Зеленского.

В конце мая Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена, затем он дал президенту Украины несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению названия «Имени героев УПА».

Ранее Миллер раскритиковал «адвокатов бандеровщины».