Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле заметили любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине

Ушаков: Москва видит любопытные нюансы в позиции Мадьяра по украинскому вопросу
IMAGO/Martin Fejer/Global Look Press

Позиция нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в отношении РФ отличается от отношения его предшественника, однако Москва фиксирует любопытные нюансы в его взаимодействии с Евросоюзом (ЕС) и взглядах на ситуацию вокруг Украины. Об этом РИА Новости заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов. Они (нюансы. — прим. ред.) достаточно любопытные и интересные», — отметил он.

До этого немецкий журнал Focus сообщил, что Мадьяр добился исключения из итогового документа первого дня саммита Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины, что является шагом назад для Киева.

На этой неделе ЕС открыл первый из шести кластеров по вопросам расширения для Украины и Молдовы. Они объединяют области политики, в которых страны-кандидаты должны привести свои законы и правила в соответствие со стандартами ЕС. В проекте говорилось, что оставшиеся переговорные группы должны быть открыты «как можно скорее». После встречи Мадьяр сообщил, что пункт об ускорении присоединения был удален из текста «в самый последний момент».

По мнению источников издания, Будапешт дал ясно понять, что Украина должна принять все правила и не получит никаких особых привилегий.

Ранее Мадьяр распорядился расследовать дело о перевозке золота и валюты на Украину.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Рыбий жир vs омега-3. Почему не всем нужно их принимать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!