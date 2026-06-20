В Кремле заметили любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине

Позиция нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в отношении РФ отличается от отношения его предшественника, однако Москва фиксирует любопытные нюансы в его взаимодействии с Евросоюзом (ЕС) и взглядах на ситуацию вокруг Украины. Об этом РИА Новости заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов. Они (нюансы. — прим. ред.) достаточно любопытные и интересные», — отметил он.

До этого немецкий журнал Focus сообщил, что Мадьяр добился исключения из итогового документа первого дня саммита Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины, что является шагом назад для Киева.

На этой неделе ЕС открыл первый из шести кластеров по вопросам расширения для Украины и Молдовы. Они объединяют области политики, в которых страны-кандидаты должны привести свои законы и правила в соответствие со стандартами ЕС. В проекте говорилось, что оставшиеся переговорные группы должны быть открыты «как можно скорее». После встречи Мадьяр сообщил, что пункт об ускорении присоединения был удален из текста «в самый последний момент».

По мнению источников издания, Будапешт дал ясно понять, что Украина должна принять все правила и не получит никаких особых привилегий.

Ранее Мадьяр распорядился расследовать дело о перевозке золота и валюты на Украину.