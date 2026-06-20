Мадьяр добился исключения пункта об ускоренном вступлении Киева из документа саммита ЕС

Focus: отказ Мадьяра от ускоренного приема Украины в ЕС — шаг назад для Киева

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр добился исключения из итогового документа первого дня саммита Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины, что является шагом назад для Киева. Об этом пишет немецкий журнал Focus.

На этой неделе ЕС открыл первый из шести кластеров по вопросам расширения для Украины и Молдовы. Эти кластеры объединяют области политики, в которых страны-кандидаты должны привести свои законы и правила в соответствие со стандартами ЕС. В проекте говорилось, что оставшиеся переговорные группы должны быть открыты «как можно скорее». После встречи Мадьяр сообщил, что пункт об ускорении присоединения был удален из текста «в самый последний момент».

Источник Focus заявил, что Будапешт хотел ясно дать понять, что Украина должна принять все правила и не получит никаких особых привилегий.

«Для Украины это изменение, тем не менее, является шагом назад. Хотя сами переговоры остаются без изменений, ЕС, исключив формулировку, снимает с себя давление, связанное с необходимостью быстрого начала следующих шагов», — говорится в статье.

По мнению венгерского премьера, вступление Украины в ЕС займет от 10 до 15 лет. При этом Брюссель, по данным Politico, рассчитывает на 2027 год.

Ранее Мерц заявил, что Украина не может стать членом ЕС, пока находится в состоянии войны.