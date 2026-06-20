СМИ сообщили, что Иран отказался от переговоров с США из-за Израиля

AP: Иран отказался от переговоров с США в Швейцарии из-за атак Израиля в Ливане

Иран отказался от переговоров с США, которые должны были пройти 19 июня в Швейцарии, из-за израильских ударов по Ливану. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Попытка США быстро начать переговоры с Ираном столкнулась с препятствием всего через несколько дней после подписания соглашения, которое открывает двухмесячный период для переговоров по ядерной программе Тегерана и возвращению нефтеперевозок через Ормузский пролив к довоенному уровню, отмечает агентство.

«По словам трех региональных чиновников и источника, знакомого с ситуацией, иранские официальные лица не отправились в Швейцарию, как планировалось, настаивая на прекращении израильских ударов по поддерживаемым Ираном боевикам «Хезболлы» в Ливане до начала переговоров», — передает AP.

До этого в Белом доме заявили, что американская делегация во главе с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом была готова вылететь в Швейцарию, но «логистика» переговоров оказалась непредсказуемой.

Ранее сообщалось, что Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня.