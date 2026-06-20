В Госдуме предложили сделать программу маткапитала бессрочной

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил ТАСС, что программу материнского капитала необходимо сделать бессрочной.

«Маткапитал — самая эффективная мера в нашей демографии, в нем очень нуждаются наши семьи, эта программа должна стать постоянно действующей», — отметил глава партии.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, последний раз ее продлили до конца 2030 года. Сейчас же «нужно прекратить постоянные продления сроков программы», считает Миронов.

10 июня кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что маткапитал россиян с 1 февраля 2026 года вырос на 5,6%. Неиспользованные остатки маткапитала тоже увеличились на 5,6%.

По его словам, маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату до достижения ребенком трех лет, формирование пенсионных накоплений. Также маткапитал можно потратить на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов за счет компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг, добавил экономист. Он подчеркнул, что средства маткапитала можно использовать как по одному направлению, так и распределять между несколькими: это определяет исключительно владелец сертификата.

Ранее стало известно, на что семьи чаще всего тратят маткапитал.