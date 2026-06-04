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Бизнес

Стало известно, на что семьи чаще всего тратят маткапитал

Счетная палата: россияне стали чаще тратить маткапитал на образование детей
Shutterstock

Оплата образования детей стала самым популярным направлением использования материнского капитала в России в 2025 году. Об этом в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума сообщила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

По ее словам, с начала года это направление выбрали 35% семей, обратившихся за распоряжением средствами маткапитала. Всего речь идет о 734 тысячах семей.

На втором месте оказалось улучшение жилищных условий. Этот вариант выбрали 32% получателей материнского капитала, или 677 тысяч семей.

Изотова отметила, что в предыдущие годы именно улучшение жилищных условий было самым востребованным способом использования средств господдержки.

Материнский капитал предоставляется семьям после рождения или усыновления детей. Средства можно направить на покупку жилья, строительство или ремонт дома, образование детей, оплату кружков и секций, приобретение товаров и услуг для реабилитации детей-инвалидов, а также на формирование накопительной пенсии матери.

Кроме того, семьи с низкими доходами могут получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.

С 1 февраля 2026 года размер маткапитала на первого ребенка составляет почти 729 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья может дополнительно получить около 234 тысяч рублей. Если выплата на первого ребенка ранее не оформлялась, размер материнского капитала на второго ребенка составляет 963 тысячи рублей.

Ранее министр труда пообещал, что размер материнского капитала превысит 1 миллион рублей в ближайшие годы.

 
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