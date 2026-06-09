Россиянам напомнили об увеличении маткапитала

Маткапитал россиян с 1 февраля 2026 года вырос на 5,6%. Неиспользованные остатки маткапитала тоже увеличились на 5,6%, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Размер маткапитала в феврале был проиндексирован с учетом уровня инфляции за предыдущий год: в 2026 году — 5,6%. Неиспользованный остаток маткапитала подлежит индексации, причем в автоматическом режиме, то есть подавать какие-либо заявления не нужно. Сроки индексации неиспользованного остатка маткапитала аналогичны — с 1 февраля. Соответственно, абсолютно у всех владельцев сертификатов на маткапитал, имеющих неиспользованные остатки, они беззаявительно увеличились на 5,6%. Например, если неиспользованный остаток составил 200 тыс. рублей, то в феврале 2026 года он был увеличен до 211,2 тыс. рублей (на 11,2 тыс. рублей)», — отметил Балынин.

По его словам, маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату до достижения ребенком трех лет, формирование пенсионных накоплений. Также маткапитал можно потратить на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов за счет компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг, добавил экономист. Он подчеркнул, что средства маткапитала можно использовать как по одному направлению, так и распределять между несколькими: это определяет исключительно владелец сертификата.

Если сумма остатка семейного капитала составляет 10 тыс. рублей или меньше, то при желании его можно забрать, напомнил Балынин. Такая возможность появилась в 2024 году. Предусмотрены три варианта обращения за получением такого остатка — подать заявление можно через «Госуслуги», лично в Социальном фонде России или в МФЦ, сказал эксперт. По его словам, заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней и затем пять рабочих дней отводится на перечисление средств на банковский счет, указанный в заявлении.

Любые предложения об обналичивании маткапитала являются незаконными и такие действия преследуются, в том числе в соответствии с уголовным законодательством, предупредил Балынин. Поэтому он крайне не рекомендует не только не соглашаться на любые подобные схемы, но и даже не участвовать в их обсуждении.

«Маткапитал является значимой мерой социальной поддержки семей с детьми. Эта мера действует в России с 2007 года и в настоящее время входит в число направлений реализации национального проекта «Семья», — заключил экономист.

Ранее стало известно, на что семьи чаще всего тратят маткапитал.