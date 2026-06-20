Уиткофф направляется в Швейцарию, где должны пройти переговоры США и Ирана

Axios: Уиткофф направляется в Швейцарию для переговоров с Ираном

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф направляется в Швейцарию, где, как ожидается, состоится первый раунд переговоров Соединенных Штатов с Ираном о потенциальной ядерной сделке. Об этом сообщило издание Axios, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

«Уиткофф направляется в Швейцарию, где должен пройти первый раунд переговоров с Ираном о потенциальной ядерной сделке», — отмечается в публикации.

Издание указывает, что пока не ясно, назначено ли новое время переговоров иранской и американской сторон и направляются ли в Швейцарию другие чиновники из США. По данным Axios, вице-президент Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию, в переговорах также примет участие зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

До этого агентство Associated Press (AP) сообщило, что Иран отказался от переговоров с США, которые должны были пройти 19 июня в Швейцарии, из-за израильских ударов по Ливану.

Ранее сообщалось, что Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня.