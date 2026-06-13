Мадьяр обвинил правительство Орбана во лжи

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил предшественников — правительство под руководством Виктора Орбана — в лживых заявлениях по вопросам миграционной политики, экономической ситуации и российско-украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство Орбана часто лгало по многим вопросам, включая экономическую ситуацию, социальную обстановку в стране и российско-украинскую войну, но была и другая тема. Это тема нелегальной миграции», — сказал Мадьяр в ходе пресс-конференции в Будапеште.

По его словам, прежнее правительство выступало против приема мигрантов из Африки и Азии, однако строило для беженцев лагерь и планировало далее тратить на эти вопросы «миллионы евро». Мадьяр утверждает, что прежние власти хотели намеренно обострить ситуацию с миграцией в стране накануне парламентских выборов в этом году, «держать в страхе соседнюю Австрию» и «шантажировать Брюссель», однако им пришлось пойти «на попятную» и-за того, что жители устроили протесты в области Дьёр-Мошон-Шопрон.

Мадьяр выступил перед согражданами в тот день, когда в стране начал действовать европейский пакт о беженцах и мигрантах, а также партия ФИДЕС, лидером которой является Орбан, заявила о том, что будет переизбирать его на пост председателя. В ФИДЕС заявляют, что при правительстве Мадьяра «в Венгрии, возможно, не будет нелегальной миграции, но будет легальная иммиграция».

12 июня Пакт о миграции и убежище Европейского союза официально вступил в силу во всех 27 странах-членах ЕС. Документ предусматривает обязательную регистрацию и проверку безопасности всех лиц, незаконно пересекающих внешние границы Евросоюза, ускоренные процедуры рассмотрения заявлений об убежище, сокращение сроков рассмотрения заявок и др.

Ранее выяснилось, что Мадьяр оказался значительно богаче Орбана.