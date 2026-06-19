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Политика

Фон дер Ляйен призвала наделить Брюссель мандатом на переговоры с Россией

Фон дер Ляйен: ЕС должен рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с Россией
Yves Herman/Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала обсудить наделение Брюсселя полномочиями для ведения мирных переговоров с РФ по украинскому конфликту. Об этом сообщает телеканал Euronews.

В публикации отмечается, что глава ЕК назвала текущий момент подходящим для запуска этого процесса.

«Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС должен начать рассматривать вопрос о предоставлении переговорного мандата для мирных переговоров по Украине», — говорится в публикации.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности Европы к обсуждению украинского вопроса с российской стороной. Ожидается, что в конце этой недели премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложит кандидатуру специального представителя ЕС, который будет курировать переговорный процесс с Москвой от лица всего сообщества.

Ранее Евросоюз вновь раскололся на два лагеря из-за возможного возобновления диалога с Россией.

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