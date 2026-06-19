Постпреды стран СНГ прокомментировали атаку ВСУ на автобус в Брянской области

Постпреды СНГ осудили атаку на автобус с белорусскими детьми под Брянском

Постоянные представители стран СНГ осудили атаку Вооруженных сил Украины на автобус с гражданами Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщили в исполкоме Содружества, передает РИА Новости.

Там заявили, что они «с обеспокоенностью и осуждением восприняли информацию» об атаке беспилотника на гражданский автобус на трассе в Брянской области.

Днем 17 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке дрона ВСУ подвергся автобус с детской футбольной командой из белорусского Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. Она была женой одного из тренеров и сопровождала команду в этой поездке. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее в МИД РФ упрекнули мировое сообщество в отсутствии реакции на атаки Украины.