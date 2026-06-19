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Политика

Мерц объяснил, почему Украину не возьмут в Евросоюз прямо сейчас

Мерц: Украина не может стать членом ЕС, пока находится в состоянии войны
Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина не может вступить в Евросоюз, пока сохраняется военное положение в стране. Слова политика приводит ТАСС.

По его мнению, воюющее государство не соответствует требованиям для полного членства. При этом он предложил дать Украине статус ассоциированного партнера сейчас с возможностью последующей интеграции в состав ЕС. Мерц подчеркнул, что такой поэтапный подход не потребует изменения действующих европейских договоров.

21 мая он также выступил за предоставление Киеву особого переходного статуса, включающего интеграцию в военные структуры сообщества и распространение на Украину статьи 42.7 Договора ЕС о взаимной оборонной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал инициативу Мерца как «несправедливую». Он подчеркнул, что проигрыш на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступал против членства Украины в ЕС, создал возможность для переговоров о вступлении страны в объединение.

Ранее во Франции забили тревогу из-за членства Украины в ЕС.

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