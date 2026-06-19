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Политика

Норвегия укрепит свое присутствие в Гренландии

Норвегия откроет генеральное консульство в Гренландии
Dmitri T/Shutterstock/FOTODOM

Норвегия решила открыть генеральное консульство в Нууке, столице Гренландии. Об этом сообщил офис норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стёре.

Как заявил политик, северный регион остается важнейшим стратегическим приоритетом его страны, а Арктика становится все более значимой для международной политики и безопасности.

«Гренландия является близким партнером Норвегии, и генеральное консульство в Нууке укрепит как политические контакты, так и сотрудничество по общим интересам в регионе», — сказал он.

Генеральное консульство в Нууке будет подчиняться норвежскому посольству в Копенгагене.

С 1986 года в столице Гренландии работает почетное генеральное консульство Норвегии. В отличие от генконсульства, во главе почетного консульства стоит местный представитель, который не является профессиональным дипломатом.

Гренландия является частью Королевства Дания, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью его страны. По его словам, это необходимо, чтобы обеспечить национальную безопасность Соединенных Штатов.

Ранее в Гренландии призвали равняться на Россию.

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