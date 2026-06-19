В МИД Ирана опровергли информацию о закрытии Ормузского пролива

Багаи: сообщения о закрытии Ормузского пролива не соответствуют действительности

Представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что сообщения о закрытии Ормузского пролива не соответствуют действительности, передает Fars в Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Ирана в соответствии с меморандумом о взаимопонимании приняли необходимые меры для обеспечения безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив, и судоходство по этому маршруту продолжается.

Незадолго до этого немецкий таблоид Bild сообщил, что Иран снова закрыл Ормузский пролив.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны Вашингтона и запуск нового раунда переговоров.

Ранее Пентагон запросил средства на покрытие расходов после операции в Иране.