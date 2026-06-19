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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

На Западе сообщили, что Иран снова закрыл Ормузский пролив

Bild: Иран вновь закрыл Ормузский пролив
Stringer/Reuters

Иран снова закрыл Ормузский пролив. Об этом сообщает Bild.

«В районе пролива прозвучали предупредительные выстрелы. Кроме того, иранский Корпус стражей исламской революции по радио призвал все суда не приближаться к Ормузскому проливу», — говорится в материале.

При этом издание отметило, что официального подтверждения этой информации в настоящее время нет.

До этого в швейцарском МИД сообщили, что запланированные на 19 июня в Швейцарии переговоры США и Ирана отменены. В Белом доме заявили: американская делегация во главе с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом была готова вылететь, но «логистика» переговоров оказалась непредсказуемой. По словам источника CNN, встречу отменили из-за израильских ударов по Ливану. Иран потребовал от США гарантий прекращения боевых действий.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не собирается выводить свои войска из южных районов Ливана.

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