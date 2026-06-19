Эксперт подвел итоги саммита G7 во Франции

Доктор философских наук, заведующий кафедрой философии Крымского федерального университета Олег Шевченко в интервью mk.ru подвел итоги прошедшего во Франции саммита «Большой семерки» (G7). По мнению эксперта, страны «претендующие на владычество над планетой» обсуждали два варианта: война и мир.

«Советовались на предмет того, каким образом они будут проводить деконструкцию своих противников и, в первую очередь, России и Китая: при помощи мирных технологий угнетения (мягкая, умная сила уничтожения патриотизма, примитивизация культуры, развал науки, оболванивание молодежи, гражданские смуты и т.п.) или путем военной агрессии», — пояснил Шевченко.

Судя по решению усилить военную поддержку Украины и перенаправить финансовые потоки в военный сектор экономики, был взят курс именно на боевые действия, считает он.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита G7, президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к конфликту на Украине и теперь уважает стойкость Киева.

По словам политика, в прошлом году американский лидер был убежден, что Украину ждет неизбежное поражение в противостоянии с Россией, а теперь он видит перед собой людей, которые вызывают у него уважение своей смелостью и изобретательностью.

Ранее сообщалось, что США оценят возможность увеличения поставок ракет для Patriot Киеву.