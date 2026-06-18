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Армия

В США оценят возможность увеличения поставок ракет для Patriot Киеву

TWZ: Сенат поручил проверить возможность увеличения поставок ракет Patriot Киеву
Министерство обороны Украины

Комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил поручил Пентагону подготовить оценку целесообразности увеличения поставок Украине ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил портал The War Zone со ссылкой на соответствующую директиву.

Комитет поручил министру обороны США при участии заместителя главы ведомства по закупкам и материально-техническому обеспечению представить доклад до 1 октября 2026 года. В нем должна содержаться оценка возможности увеличения поставок Украине ракет-перехватчиков PAC-3, используемых в составе комплексов Patriot.

В документе говорится о сохраняющейся обеспокоенности доступностью перехватчиков Patriot, производственными возможностями оборонной промышленности и влиянием зарубежных поставок на боеготовность американских вооруженных сил.

Как отмечает издание, решение было принято на фоне опасений американских законодателей относительно достаточности запасов таких ракет для нужд самих США и их союзников.

До этого страны «Большой семерки» заявили о намерении увеличить поставки Украине средств противовоздушной обороны и дальнобойных систем поражения. Кроме того, страны G7 готовы рассмотреть возможность предоставления Киеву лицензий, которые позволят увеличить объем собственного военного производства.

Ранее СМИ узнали о планах Европы помочь Украине найти альтернативу американскому ЗРК Patriot.

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