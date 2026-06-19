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Политика

Лавров допустил изменение подхода США к урегулированию на Украине

Лавров: США могут изменить подход к урегулированию конфликта на Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает очередной смены курса Вашингтона в вопросе украинского урегулирования. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«У нас опасений нет. У нас есть ощущения, что может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания», — пояснил министр на брифинге.

Кроме того, Лавров указал на риск прямого военного столкновения между Россией и НАТО, которое, по его словам, способно стремительно перерасти в ядерную конфронтацию с глобальными разрушительными последствиями. Он подчеркнул необходимость пересмотра существующей системы безопасности.

До этого глава МИД констатировал отсутствие у Вашингтона готовности вернуться к соблюдению договоренностей, зафиксированных по итогам встречи в Анкоридже.

Ранее на Украине назвали «возможный» сценарий завершения конфликта.

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