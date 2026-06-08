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Политика

Лавров указал на нежелание США возвращаться к пониманиям Анкориджа

Лавров: США не проявляют интереса по возвращению к пониманиям Анкориджа
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Соединенные Штаты, к сожалению, не проявляют интереса по возвращению к пониманиям, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что во время саммита на Аляске президент Владимир Путин, «проявляя дух компромисса», принял конкретные предложения американского коллеги Дональда Трампа.

«Я очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, что этот опыт не повторится в отношении договоренности Аляски. Но пока, к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют к этому какого-либо интереса», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, указал Лавров, Москву тревожат заявления госсекретаря Марко Рубио о поддержке Украины со стороны США. Глава МИД напомнил, что Рубио заявлял о невозможности Соединенных Штатов выступать в роли посредника из-за прямой поддержки Киева.

Встреча российской и американской делегаций состоялась 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Участники переговоров охарактеризовали переговоры как успешные. По итогам саммита Владимир Путин заявил о возможности довести урегулирование украинского конфликта до завершения и отметил, что Россия заинтересована в долгосрочном характере процесса.

Ранее замглавы МИД пояснил, что Россия подразумевает под «духом Анкориджа».

 
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